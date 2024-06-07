«Отменявшего» Ивлееву активиста зарезали в Москве: кем он был, кто убийца

Фото: Социальные сети

Антон Еговцев

В Москве убили активиста Антона Еговцева из движения «Зов народа». Мужчина нанес общественнику несколько ударов ножом, и тот скончался от потери крови. NEWS.ru собрал все подробности о ЧП к этому часу.

Убили около дома

В «Зове народа» подтвердили факт убийства Еговцева. Там отметили, что молодой человек получил ножевые ранения около дома, в котором жил.

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения „Зов народа“ Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это все, что пока можем сообщить. Царствие Небесное рабу Божьему Антону! Просим молитв!» — говорится на официальной странице движения в соцсети «ВКонтакте».

Проводил пальцем по горлу

Убийца подкараулил 37-летнего Еговцева 7 июня, но известно, что тот давно преследовал активиста и его жену, передает Telegram-канал SHOT. Источник канала отмечает, что устроивший поножовщину убийца ранее, видя Еговцева, закрывался в машине и проводил пальцем по горлу. Перед смертью Еговцев сумел дать отпор нападавшему и ранил Дмитрия. Сейчас убийца в больнице.

По данным Telegram-канала Baza, за два часа до гибели Еговцев звонил в полицию — он просил защитить его от неизвестного, который следит за ним и угрожает. Позже, когда активист уже был убит, в полицию позвонила его соседка и сообщила, что неизвестный мужчина долбится ей в дверь.

Просил «отменить» Ивлееву до того, как это стало мейнстримом

Еговцев писал бесконечные доносы на российских знаменитостей, которые были якобы «недостаточно патриотичными» и не придерживались «традиционных ценностей». Но наибольшую цитируемость он получил в СМИ, выступая против блогера Анастасии Ивлеевой еще до того, как та организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». В сентябре активист попросил у Роскомнадзора и Генпрокуратуры оштрафовать российских блогеров, которые публикуют контент с демонстрацией сигарет.

Еговцев рассказал, что поводом для обращения в Роскомнадзор и Генпрокуратуру стали жалобы родителей. Им не нравились публикации Насти Ивлеевой, которая часто демонстрирует курение в своем блоге.

Еговцев отметил, что на блогера ориентируется ее аудитория, в числе которой много несовершеннолетних. По его мнению, Ивлеева демонстрирует «аморальный образ жизни».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Выступал против ММА

Также Еговцев выступал против боевой культуры ММА. Он призывал государство взять этот сегмент спортивных зрелищ под контроль и не допускать проведения боев, которые, по его мнению, продвигают идеи безнравственности.

«На мой взгляд, ММА несет в наше общество идеологию беспредела. Удовлетворения низменных инстинктов за счет физической силы. Плюс большие заработки. Но таких „героев“ если и можно показывать обществу, то исключительно как антигероев, дескать, смотрите на них и поступайте наоборот», — писал активист.

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