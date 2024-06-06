В Бурятии маньяк сядет на восемь лет за серию атак с молотком на женщин

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В Улан-Удэ местного 31-летнего жителя приговорили к восьми годам колонии общего режима за серию преступлений против женщин, сообщает издание «Номер один» со ссылкой на решение Октябрьского районного суда. С 2016 года осужденный изнасиловал одну женщину, попытался изнасиловать еще двух, а также попытался убить еще несколько местных жительниц.

Маньяк всегда действовал по следующему сценарию: нападал на женщин со спины с камнем или молотком, бил до потери сознания, а затем насиловал. На момент совершенных им преступлений злоумышленнику было 23 года. в большинстве случаев преступника удавалось спугнуть случайным прохожим.

Ранее сотрудники следственных органов узнали о 17-й жертве серийного убийцы и насильника Владимира Миргорода по прозвищу Душитель. Ею оказалась москвичка Лариса Терехова, которую мужчина убил в 2004 году. Осужденный Миргород теперь снова предстанет перед судом. Убийцу этапировали из хабаровской колонии в столичный СИЗО. В апреле 2004 года маньяк, которому тогда было 24 года, набросился на 32-летнюю девушку близ ее дома в районе Ховрино. Следствие установило, что убийца надругался над своей жертвой, после чего задушил ее ремнем, оставив труп рядом с подъездом.