Следователи узнали о 17-й жертве маньяка из Москвы SHOT: число жертв московского маньяка Душителя выросло до 17

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники следственных органов узнали о 17-й жертве серийного убийцы и насильника Владимира Миргорода по прозвищу Душитель, сообщает Telegram-канал SHOT. Ею оказалась москвичка Лариса Терехова, которую мужчина убил в 2004 году. Осужденный Миргород теперь снова предстанет перед судом.

По данным Telegram-канала, убийцу уже этапировали из хабаровской колонии в столичный СИЗО. В апреле 2004 года маньяк, которому тогда было 24 года, набросился на 32-летнюю девушку близ ее дома в районе Ховрино. Следствие установило, что убийца надругался над своей жертвой, после чего задушил ее ремнем, оставив труп рядом с подъездом.

Миргорода задержали в 2004-м по обвинению в изнасиловании и грабеже. В следующем году суд приговорил его к шести годам колонии, не подозревая в совершенной им ранее серии убийств. В 2010 году он вышел на свободу, однако его вскоре задержали.

Полицейские выяснили, что его отпечатки пальцев совпадают с теми, что присутствовали на месте расправ над девушками. В ходе следственных мероприятий он сознался в восьми убийствах. Суд приговорил его к пожизненному сроку. Осужденный отбывает наказание в одной из самых суровых тюрем России «Снежинка» в Хабаровском крае.

Ранее в Санкт-Петербурге 32-летний мужчина изнасиловал 22-летнюю местную жительницу в парке «Куракина дача» и пытался задушить. Девушка возвращалась с работы через парк ночью, когда ее настиг маньяк. Он надругался над ней под угрозой убийства, после сел сверху и начал сдавливать шею.