Любитель букетов и мягких игрушек изнасиловал и пытался задушить девушку В Петербурге прохожие спугнули пытавшегося задушить девушку насильника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 32-летний мужчина изнасиловал 22-летнюю местную жительницу в парке «Куракина дача» и пытался задушить, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка возвращалась с работы через парк ночью, когда ее настиг маньяк. Он надругался над ней под угрозой убийства, после сел сверху и начал сдавливать шею.

Преступника спугнули случайные прохожие. Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение, множественные гематомы и ссадины, в том числе на шее.

Подозреваемого вскоре задержали по горячим следам. Выяснилось, что у него нет петербургской регистрации и официально он нигде не трудоустроен. Журналисты обнаружили, что в социальных сетях подозреваемый постоянно выкладывает свои фотопортреты то с цветами, то с мягкими игрушками.

Ранее стало известно, что возле станции метро «Молодежная» в Москве рабочие спасли девушку от избивавшего ее бойфренда. По словам свидетелей, мужчина избивал девушку и пытался затащить ее в автомобиль. Жертва сопротивлялась, и когда рабочие пришли на помощь, ей удалось сбежать.