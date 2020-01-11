https://static.news.ru/photo/bdfd0b72-3546-11ea-88b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дежурный врач омского травмпункта Евгений Батушенко, который в состоянии алкогольного опьянения отказался принимать пациентов, принёс извинения за своё поведение. Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения региона.

В ведомстве заметили, что врач раскаялся в собственных действиях через несколько часов после инцидента.

Он принёс извинения, — приводит сообщение пресс-службы регионального Минздрава «Российская газета».

Также сотрудники ведомства подтвердили тот факт, что доктор находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее писал NEWS.ru, Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и уволился из-за того, что его «не устраивает работа». Врач признался, что выпил.

В тот момент, когда он решил окончить медицинскую карьеру, в очереди на приём сидели пациенты с переломами. Травматолог отметил, что неотложным пациентам не откажет в помощи, например, если у пациента кровотечение.