https://static.news.ru/photo/ba1b119a-4110-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, скрывалась от родственников, сообщил глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

По его словам, отец семейства работал вахтовым методом и оставлял детей в Центре соцпомощи.

Он мотивировал своё решение тем, что он не доверяет своей супруге и не может на неё оставить детей, — рассказал Лаврентьев.

Глава пресс-службы отметил, что в последнее время родители часто ссорились. Так, мать несколько раз уходила и в итоге бросила семью. О её местонахождении не знали даже родственники.

Они рассказали, что помогали семье своих внуков, помогали одеждой. Они говорят, что отношения с отцом были очень сложные и напряжённые, — сообщил представитель администрации.

Он добавил, что периодически мужчина запрещал родственникам общаться с мальчиками.

При этом семья не входила в число неблагополучных и не состояла на учёте в органах соцзащиты или опеки, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в Министерстве социальной защиты населения Хабаровского края сообщили, что мать оставленных в Шереметьево детей заявила о желании забрать сыновей. Там рассказали, что у женщины новая семья. Она сейчас беременна третьим ребёнком, поэтому сама не может полететь за детьми на самолёте. Решение о возвращении детей должны принять органы опеки и попечительства.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево.