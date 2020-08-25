Отдохнувшим в Турции россиянам грозят крупные штрафы

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Штрафы в десятки тысяч рублей грозят вернувшимся из Турции туристам из-за трудновыполнимых требований Роспотребнадзора, заявила представитель туриндустрии Ирина Кушнарёва.

Согласно регламенту сдачи теста на коронавирус, подготовленному ведомством, у путешественников есть 72 часа для прохождения лабораторных исследований.

Турист, житель Дальнего Востока прилетает из Турции в Москву. Экспресс-тест на коронавирус можно сделать в аэропорту, но это очередь на несколько часов, велика вероятность опоздать на авиарейс домой, в Хабаровск, — привела пример Кушнарёва.

По её словам, в этом случае путешественник откажется от сдачи анализов и улетит. При этом самолёт прибудет в Хабаровск только на следующий день, что лишает туриста возможности сдать тест и опубликовать его результат, так как он может появиться только через три дня.

Она уточнила, что невыполнение предписания Роспотребнадзора может обернуться штрафом в 40 тысяч рублей. В случае, если в Турцию летела семья из трёх человек, сумма размер взыскание умножится на три, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что обязательным условием пребывания в Турции является ношение масок. Оно действует и в других странах во время пандемии коронавируса. Нарушители будут платить штраф.