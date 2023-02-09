Родственнику Киркорова вызвали скорую помощь Mash: Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Отцу певца Филиппа Киркорова Бедросу вызвали карету скорой помощи, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, у Киркорова-старшего затруднилось дыхание и упало давление, а симптомы не проходят второй день, прибывшие на вызов врачи диагностировали у него бронхит.

Медикам позвонила сиделка отца поп-короля. По ее словам, последнее обследование показало, что в правом легком Киркорова-старшего скопилось до литра жидкости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за одышки и отеков на фоне назначенного лечения после операции. По информации канала, до этого артисту установили кардиостимулятор для лечения ишемической болезни сердца и стенокардии.

В начале декабря 2022 года Mash сообщал, что отец Киркорова попал в реанимацию одной из московских больниц. По информации канала, тогда врачи взяли у него тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Помощница Киркорова заявила, что Бедрос простудился и находится в стационаре. Она добавила, что разговаривала с ним по телефону и «слышала его бодрый голос».