«От Северного полюса до Кавказа»: Россию накрыли мощные арктические циклоны Метеоролог Шувалов объяснил резкое похолодание приходом мощных арктических циклонов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Северные ветры опоясали всю территорию от Северного полюса до Кавказа, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных.

Первая половина текущей рабочей недели выдастся достаточно холодной. Столбик термометра встанет на отметке в 12 градусов. В тоже время стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Также временами будет присутствовать и порывистый ветер. Воздушные потоки вообще выстроились так, что северные ветры опоясали всю территорию от Северного полюса до Кавказа, - заявил Шувалов.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что осенью возможны обострения сердечно-сосудистых и психических заболеваний, а также болезней легких. По его словам, периоды межсезонья и зима наиболее благоприятны для распространения коронавируса и ОРВИ, поскольку солнца становится меньше, а люди возвращаются в города и выходят на работу.