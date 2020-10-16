От коронавируса в Москве умерли ещё 56 пациентов

https://static.news.ru/photo/e5f534c0-0ff1-11eb-b823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От COVID-19 в Москве 16 октября скончались ещё 56 пациентов, общее число жертв коронавируса в столице достигло 5906 человек, сообщает оперштаб.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в России было выявлено 15 150 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 13 754 заболевших COVID-19. С начала пандемии в России было выявлено 1 369 313 случаев заболевания.

16 октября от коронавируса в России скончались 232 человека, что меньше, чем 286 смертей, зафиксированных сутками ранее. Всего в России коронавирус унёс жизни 23 723 человек.

Как сообщал NEWS.ru, 16 октября в России был установлен новый рекорд по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки. Суточный прирост впервые превысил 15 тысяч человек. При этом в России растёт и смертность от COVID-19. По мнению инфекционистов и вирусологов, стране ещё только предстоит выйти как на пик заражений, так и на пик смертности. По их оценкам, смертность в среднем отстаёт от заболеваемости на две-три недели.

Специалисты констатируют, что увеличение смертности отстаёт от роста заболеваемости примерно на две недели, а в данный момент в России фиксируются новые рекорды по заразившимся за всё время пандемии. Эти показатели уже превосходят пики, которые Россия пережила весной 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 16 октября оценила произошедшие с коронавирусом мутации.