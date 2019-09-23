https://static.news.ru/photo/8dc284fa-de11-11e9-9007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трое захваченных в плен в Камеруне российских моряков направляются на родину из Германии после освобождения, сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

Двое из них направляются в столицу, чтобы совершить пересадку в Мурманск и Владивосток, а один летит напрямую в Санкт-Петербург, передаёт ТАСС .

Со здоровьем у них всё в порядке, — подчеркнул представитель организации.

Как ранее писал News.ru, грузовое судно Marmalaita 15 августа было захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты.

В воскресенье, 22 сентября, пленных освободили и направили в Германию. Данный факт был подтверждён представителями посольства РФ в Камеруне.