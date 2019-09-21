https://static.news.ru/photo/c0561f22-dd11-11e9-8a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Maslyaev/Global Look Press

Трое российских моряков были захвачены у берегов Камеруна. В воскресенье, 22 сентября, их освободили пираты.

В настоящее время неизвестно, когда моряки из России смогут вернуться домой. Однако, по словам источника в компании-работодателе, это может произойти уже на следующей неделе. Сейчас моряки находятся на территории Германии, сообщает РИА Новости.

Источник уточняет, что моряки здоровы.

Как ранее писал News.ru, грузовое судно Marmalaita было 15 августа захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты.