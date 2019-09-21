Трое российских моряков были захвачены у берегов Камеруна. В воскресенье, 22 сентября, их освободили пираты.
В настоящее время неизвестно, когда моряки из России смогут вернуться домой. Однако, по словам источника в компании-работодателе, это может произойти уже на следующей неделе. Сейчас моряки находятся на территории Германии,
Источник уточняет, что моряки здоровы.
Как ранее писал News.ru, грузовое судно Marmalaita было 15 августа захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты.