Освежает лучше мороженого — готовим лимонад из крыжовника за 5 минут

Освежает лучше мороженого — готовим лимонад из крыжовника за 5 минут

Летний напиток, который удивляет сочетанием вкусов. Освежающий крыжовниковый лимонад с лёгкой кислинкой, ароматом тимьяна и нотками бузины отлично утоляет жажду и бодрит даже в самую жаркую погоду.

Ингредиенты:

крыжовник — 60 г;

лимонный сок — 15 мл;

бузинный сироп — 15 мл;

тимьян — 1 веточка;

содовая вода — 120 мл;

лед — по вкусу.

Приготовление:

Крыжовник раздавить ложкой или слегка пробить в блендере. Добавить лимонный сок, бузинный сироп и листочки тимьяна. Выложить в стакан, добавить лед и залить содовой. Перемешать и подавать сразу, украсив долькой лимона или веточкой тимьяна.

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