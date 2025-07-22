Освежает лучше мороженого — готовим лимонад из крыжовника за 5 минут

Летний напиток, который удивляет сочетанием вкусов. Освежающий крыжовниковый лимонад с лёгкой кислинкой, ароматом тимьяна и нотками бузины отлично утоляет жажду и бодрит даже в самую жаркую погоду.
Ингредиенты:
- крыжовник — 60 г;
- лимонный сок — 15 мл;
- бузинный сироп — 15 мл;
- тимьян — 1 веточка;
- содовая вода — 120 мл;
- лед — по вкусу.
Приготовление:
- Крыжовник раздавить ложкой или слегка пробить в блендере.
- Добавить лимонный сок, бузинный сироп и листочки тимьяна.
- Выложить в стакан, добавить лед и залить содовой.
- Перемешать и подавать сразу, украсив долькой лимона или веточкой тимьяна.
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