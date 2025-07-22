Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 06:35

Освежает лучше мороженого — готовим лимонад из крыжовника за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летний напиток, который удивляет сочетанием вкусов. Освежающий крыжовниковый лимонад с лёгкой кислинкой, ароматом тимьяна и нотками бузины отлично утоляет жажду и бодрит даже в самую жаркую погоду.

Ингредиенты:

  • крыжовник — 60 г;
  • лимонный сок — 15 мл;
  • бузинный сироп — 15 мл;
  • тимьян — 1 веточка;
  • содовая вода — 120 мл;
  • лед — по вкусу.

Приготовление:

  1. Крыжовник раздавить ложкой или слегка пробить в блендере.
  2. Добавить лимонный сок, бузинный сироп и листочки тимьяна.
  3. Выложить в стакан, добавить лед и залить содовой.
  4. Перемешать и подавать сразу, украсив долькой лимона или веточкой тимьяна.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

напитки
ягоды
рецепты
лимонады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать соковыжималку для дома: советы перед покупкой
Усталость ВСУ и нехватка мест на кладбищах: новости СВО на утро 22 июля
Дуров предупредил об опасности развития технологических компаний во Франции
Российский чиновник устроил смертельное ДТП
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июля
Российским военным могут поднять зарплату
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 июля: инфографика
Врач ответила, с какими заболеваниями может быть связано выпадение волос
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Стало известно, кто на самом деле мог повлиять на позицию Трампа по России
Дроны ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области
Врач раскрыла пять главных правил, которые уберегут от менингита
Известному дагестанскому блогеру предъявили обвинение
РФ готовится к самому масштабному гуманитарному разминированию в истории
Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей
Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область
Россиянам ответили, кому достается автомобиль при разводе
В Госдуме назвали способ защититься от нового вида мошенничества
День дачника 23 июля: как отметить праздник с вдохновением
Жители Запорожской области могут оказаться в зоне боев из-за Киева
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.