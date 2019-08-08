https://static.news.ru/photo/90a1c782-b9f2-11e9-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

До вечера 9 августа в столичном регионе ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 25 м/с и ливни. За два дня может выпасть треть месячной нормы осадков.

Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — сообщили в Гидрометцентре.

Как писал News.ru, жителей Московского региона предупредили о погодном коллапсе. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Елены Волосюк, в выходные погода немного улучшится, дожди прекратятся, но будет достаточно прохладно, температурный режим останется на уровне 20 градусов тепла днём и 8–10 градусов в ночное время.