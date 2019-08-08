Жителей Московского региона предупредили о погодном коллапсе в четверг и в пятницу. В столице выпадет до 50% месячной нормы осадков.
По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Елены Волосюк, вечером 8 августа на столицу обрушится сильнейший ливень, который закончится только к выходным.
В пятницу столичный регион попадёт под влияние циклона, который придёт к нам с запада. С приближением этого облачного вихря в четверг вечером в Москве усилятся дожди, также сильные осадки ожидаются в ночь с четверга на пятницу, — рассказала синоптик «Ъ FM».
Она добавила, что при этом будет дуть западный ветер со скоростью 15–18 метров в секунду.
В выходные погода немного улучшится, дожди прекратятся, но будет достаточно прохладно, температурный режим останется на уровне 20 градусов тепла днём и 8–10 градусов в ночное время.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов призвал включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. С соответствующим предложением он обратился к министру ЖКХ Владимиру Якушеву.