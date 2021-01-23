Опубликовано видео задержания Юлии Навальной

https://static.news.ru/photo/13932a66-5d83-11eb-a5f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny/twitter.com

Штаб Навального опубликовал видео задержания супруги оппозиционера Юлии Навальной в центре Москвы, недалеко от места проведения несанкционированной акции в его поддержку.

Правоохранители задержали жену политика у выхода из метро «Театральная» на улицу Большая Дмитровка. На видео, опубликованном штабом Навального в Twitter, попали кадры, как полицейские уводят Навальную в полицейскую машину, при этом не представившись и не объяснив причины задержания.

Ранее о задержании сама Юлия Навальная сообщила на своей официальной странице в социальной сети. В соцсети она разместила фотографию из полицейского автомобиля. Ранее в столице на несанкционированном митинге также была задержана сторонница Навального, юрист Любовь Соболь.

Как ранее передавал NEWS.ru, граждане, собравшиеся в центре Москвы на Пушкинской площади на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, вышли на Тверскую улицу. Толпа митингующих двинулась в сторону Манежной площади. Среди участников акции, как передают очевидцы, звучат призывы пойти на Красную площадь и встать перед Кремлём. По данным СМИ, в акциях протеста участвуют порядка 15 тысяч человек.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.