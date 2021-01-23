Опубликовано видео задержания Юлии Навальной

Штаб Навального опубликовал видео задержания супруги оппозиционера Юлии Навальной в центре Москвы, недалеко от места проведения несанкционированной акции в его поддержку.
Правоохранители задержали жену политика у выхода из метро «Театральная» на улицу Большая Дмитровка. На видео,
Ранее о задержании сама Юлия Навальная сообщила на своей официальной странице в социальной сети. В соцсети она разместила фотографию из полицейского автомобиля. Ранее в столице на несанкционированном митинге также была задержана сторонница Навального, юрист Любовь Соболь.
Как ранее передавал NEWS.ru, граждане, собравшиеся в центре Москвы на Пушкинской площади на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, вышли на Тверскую улицу. Толпа митингующих двинулась в сторону Манежной площади. Среди участников акции, как передают очевидцы, звучат призывы пойти на Красную площадь и встать перед Кремлём. По данным СМИ, в акциях протеста участвуют порядка 15 тысяч человек.
Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.