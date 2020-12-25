Опрос: около трети россиян готовы привиться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4791a7b6-4681-11eb-90d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Каждый третий россиянин выразил готовность пройти вакцинацию от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Исследовательским центром одного из сервисов по поиску работы.

Согласно им, готовность привиться уже в ближайшее время выразили 32% респондентов: 13% граждан однозначно готовы привиться, 19% опрошенных склоняются к такому решению, передаёт «Интерфакс».

В ходе исследования выяснилось, что в наибольшей мере на получение вакцины от коронавируса настроены жители РФ в возрасте от 45 лет и старше (43%). 16% респондентов этой возрастной категории однозначно настроены привиться, 27% россиян этого возраста с большей долей вероятности пройдут вакцинацию. При этом российские мужчины более настроены на получение прививки в ближайшее время, чем женщины — 38% и 25% соответственно.

Более двух третей сограждан не считают нужным проходить вакцинацию. Об этом заявили 68% респондентов. При этом 42% однозначно не хотят получать прививку. 26% участников опроса склоняются к отказу от вакцинации. В большей степени скептический настрой в отношении вакцины выразили россияне в возрасте до 34 лет (76%). 55% опрошенных этой возрастной категории заявили, что точно не будут прививаться. В исследовании, которое проводилось с 23 по 24 декабря 2020 года, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет в 355 населённых пунктах во всех федеральных округах России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 50 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса в российской столице. Такие данные озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.