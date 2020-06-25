Опрос: большинство россиян не против изменений в Конституции

https://static.news.ru/photo/fc8372da-b702-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социологи выяснили отношение россиян к голосованию по поправкам в Конституцию. Больше половины участников исследования высказались в поддержку возможности внесения изменений или относятся нейтрально, сообщает «Ромир».

Отмечается, что 72% россиян читали Конституцию РФ и ещё 68% знакомы с предлагаемыми поправками. При этом 61% опрошенных готовы проголосовать за поправки, а около 40% респондентов так или иначе относятся к ним отрицательно.

Большинство опрошенных (70%) собираются принять участие в начавшемся голосовании. Социологи установили, что к этой группе относятся в основном россияне старшей возрастной группы и с высоким уровнем дохода.

Что касается тех, кто готов поддержать поправки или относится к ним нейтрально, больше всего представителей старшей возрастной группы, а также жителей крупных городов. О своём несогласии с поправками заявляют респонденты с низким доходом. Молодёжь в основном нейтральна.

Сегодня запрос на перемены точно присутствует в нашем обществе, поэтому неудивительно, что большинство наших соотечественников готовы активно проявлять свою гражданскую позицию относительно поправок в Конституцию, — заявил президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Однако, по его мнению, консолидации в обществе идея поправок не вызвала. При этом среди респондентов растёт тревога за будущее страны.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что результаты голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию не должны накручиваться. По его словам, нельзя принуждать избирателей к участию в голосовании.