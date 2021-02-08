Оппозиция подала заявку на проведение нового митинга в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/f0a20bda-69ee-11eb-af06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Незарегистрированная Либертарианская партия РФ намерена провести 23 февраля в России митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Представители политического объединения уже подали заявку на проведение мероприятия в мэрию Москвы.

Митинг планируется провести в центре Москвы по усмотрению столичной мэрии. Предполагаемое число участников акции — до пяти тысяч человек, — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что активисты собираются выступить против задержания и назначенного приговора Алексею Навальному.

Кроме того, представители партии собираются выступить за отмену условного срока муниципальному депутату Юлии Галяминой, а также за освобождение аспиранта Московского государственного университета Азата Мифтахова, который был приговорён к шести годам лишения свободы.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии. Его отвезли в отдел полиции города Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день прошло выездное заседание Химкинского горсуда, оппозиционера заключили под стражу на 30 суток. Он находится в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Навальный был задержан за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». 29 декабря блогера объявили в розыск.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах, писал NEWS.ru.