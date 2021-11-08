Оперштаб объяснил обнуление QR-кодов

В Оперштабе заявили, что обнуление QR-кодов о вакцинации от коронавируса и о перенесённом заболевании вызвано программным сбоем. При этом восстановить прежние сроки действия кодов обязуются в течение дня. Об этом пишет URA.ru.

Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. Скорее всего, это сбой системы «Госуслуг», — говорится в сообщении.

Как только нормальная работа система будет восстановлена, сроки действия сертификатов вернутся к прежним показателям — 12 месяцев со дня вакцинации. Тем, у кого срок действия прививочных сертификатов сократился с года до полугода, посоветовали обратиться в службу поддержи портала. Юзерам на время восстановления сертификата предоставят временный документ сроком действия на 14 дней.

Тем не менее, во время попытки зайти на «Госуслуги» произошёл ещё один сбой. Пользователи не могут проверить свои сертификаты, так как страница выдаёт ошибку.

Ранее портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это связано со вступлением в силу сертификата нового образца.