Оперштаб назвал регионы РФ без выявленных случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/9618560e-bc3a-11ea-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прирост новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки не наблюдается в двух регионах РФ — Ненецком и Чукотском автономных округах. Наименьшие темпы распространения в Москве (0,3%) и Севастополе (0,4%), рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, Москва — 0,3%, Севастополь — 0,4%, Московская область, Республика Дагестан — 0,5%, Республика Ингушетия — 0,6%, — передаёт РИА Новости.

Российские медики за последние сутки выявили в стране 6760 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Всего в РФ с начала эпидемии зафиксировали 661 165 заболевших. Из них выздоровели 428 978 пациентов (6047 за последние сутки). За минувшие 24 часа с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались 147 человек. За время пандемии в РФ погибли 9683 гражданина. С начала вспышки в России сделали свыше 20,1 млн тестов на COVID-19.

За последние сутки 662 случая коронавируса выявлено в столице РФ. Москва по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В общей сложности количество заболевших составило уже 222 871.

При этом в городе умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов уже 3870, сказано в данных оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19. Вместе с тем выписаны из больниц 1055 пациентов. Всего выздоровевших уже 153 248 человек.

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

В мире за всё время пандемии заразилиись свыше 10,6 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 686 480 человек (умерли 128 062 человека, выздоровели — 729 994), на втором Бразилия — 1 448 753 (умерли 60 632, выздоровели 817 642).

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа — Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.



ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор проводит исследование иммунитета к коронавирусу в 23 пилотных регионах страны. Они отличаются различным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.

Исследование уже было проведено в июне в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Тюменской области. Обследованы 8168 человек: 2722 — в Петербурге, 2758 — в Тюменской области, 2688 — в Хабаровском крае.