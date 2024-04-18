«Опасные игры»: панда Катюша расцарапала живот сотруднику зоопарка Панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Панда Катюша

Панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, животное уже нельзя просто взять и потискать, поскольку это может быть опасно.

Кипера Игоря догнали. Многие спрашивают, почему мы Катюшу не тискаем. Вот потому и не тискаем. Она просто играла. Но ее игры уже опасные, — говорится в сообщении.

Ранее живущая в Московском зоопарке панда Катюша попала в кадр, когда устроилась на ветке. По словам директора учреждения Светланы Акуловой, местная любимица в этот момент была больше похожа на птицу или обезьянку.

До этого пользователи Сети окрестили Катюшу альпинисткой. Под «скалодромом» они подразумевали металлические конструкции в вольере, которые маленькая пандочка уже освоила.

Ветеринар Михаил Шеляков отметил, что вертикальные конструкции в вольере панды Катюши должны иметь амортизирующие поверхности. По его словам, Катюша — это медведь, грузный и тяжелый. Падение на выступающий предмет может привести к серьезной травме. Даже кошки срываются с вертикальных поверхностей, добавил эксперт. Кроме того, стоит помнить, что у любого зверя развит инстинкт самосохранения, и, вероятно, Катюша начала осваивать «скалодром» из-за стресса и лишнего внимания.