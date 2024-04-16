Счастливую панду Катюшу показали сидящей на ветке и сравнили с птицей

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Живущая в Московском зоопарке панда Катюша попала в кадр, когда устроилась на ветке, поделилась директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, местная любимица в этот момент была больше похожа на птицу.

Не панда, не обезьянка — птица, — написала Акулова в подписи к публикации.

Катюша родилась в российской столице 30 августа 2023 года. Это был первый подобный случай в России. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только прошлой весной и сразу понравились друг другу.

Ранее директор зоопарка опубликовала минутный ролик, как панда Катюша позировала на камеру, элегантно двигаясь на деревянном настиле. Руководитель Московского зоопарка назвала действия маленького медвежонка выкрутасами.

Кроме того, Акулова показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам гендиректора, во время подобного контакта малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Как пояснила глава учреждения, таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.