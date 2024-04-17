Ветеринар назвал главную угрозу для панды Катюши Ветеринар Шеляков: вольер панды Катюши нуждается в амортизирующих поверхностях

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Панда Катюша

Вертикальные конструкции в вольере панды Катюши должны иметь амортизирующие поверхности, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, Катюша — это медведь, грузный и тяжелый. Падение на выступающий предмет может привести к серьезной травме.

Несмотря на привычное для панды занятие — лазать, в зоопарке должны быть приняты страховочные меры. Панда, конечно, милый зверек, но это медведь. Грузный, тяжелый, и падение на какой-то предмет, например выступающий, может привести к травме. Хотелось бы обратить внимание — вертикальные конструкции должны быть с амортизирующими поверхностями в месте предполагаемого падения, — объяснил Шеляков.

Даже кошки срываются с вертикальных поверхностей, добавил эксперт. Кроме того, стоит помнить, что у любого зверя развит инстинкт самосохранения, и, вероятно, Катюша начала осваивать «скалодром» из-за стресса и лишнего внимания.

Шеляков также объяснил, что панды от природы являются вертикально ползающими, а Московский зоопарк учел этот факт и грамотно подошел к вопросу содержания животных. По его словам, Катюше предоставили достаточное количество соответствующих конструкций, которые положительно влияют на ее здоровье.