Онколог назвал неочевидный симптом рака пищевода Онколог Пылев: изжога может говорить о вероятности наличия рака пищевода

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Изжога иногда может говорить о наличии рака пищевода, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев. По его словам, этому виду рака зачастую предшествует заболевание, известное как пищевод Барретта, которое выявляется приблизительно у 10% пациентов, обратившихся к медикам с жалобами на изжогу от гастроэзофагеального рефлюкса.

За счет попадания желудочного содержимого в нижнюю треть пищевода происходят определенные изменения слизистой, которые в перспективе могут привести к возникновению злокачественной опухоли, — объяснил специалист.

Кроме того, он отметил, что к предраковым недугам относится и длительно существующая язвенная болезнь желудка. Также, по словам эксперта, в рак могут переродиться такие заболевания, как дисплазия, лейкоплакия, эритроплакия, тубулярная аденома и наследственный семейный полипоз толстой кишки. Такие образования являются показаниями для эндоскопического удаления, подчеркнул врач.

Ранее врач-хирург Ильдус Мухаметов рассказал, что колоректальный рак может развиться в различных отделах толстой кишки, особенно у людей старше 40 лет, однако на ранних стадиях он хорошо поддается лечению, если его вовремя выявили при помощи метода колоноскопии. В связи с этим медик подчеркнул важность своевременного удаления выявленных в кишечнике полипов или аденом.