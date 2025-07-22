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22 июля 2025 в 16:12

Онищенко раскрыл, что нужно делать с мигрантами перед въездом в Россию

Онищенко призвал обследовать и прививать мигрантов перед въездом в Россию

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрантов, желающих въехать в Россию, нужно перед этим обследовать и прививать, заключив с их странами соответствующие соглашения, заявил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН. По его словам, это необходимо для снижения угрозы распространения инфекционных заболеваний в РФ.

Если мы набираем себе мигрантов, то мы должны поставить условия. Когда было распространение СПИДа, мы заключали договора со странами и говорили, что их люди должны приехать к нам с обследованием. Некоторым странам мы доверяли и признавали их документы. Кого-то мы обследовали сами. Сейчас нужно навести порядок с миграционной службой. Если надо — прививать!сказал Онищенко.

Ранее академик РАН рассказала, что в случаях с проблемами со здоровьем лучше сейчас отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов. Он добавил, что при поездке в другой климатический пояс важно одеваться «по погоде».

До этого Онищенко заявлял, что российским туристам стоит по возможности отказаться от отдыха в Турции. Так он отреагировал на сообщения о том, что на турецких курортах обнаружили провоцирующую холеру бактерию.

Геннадий Онищенко
Россия
мигранты
прививки
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