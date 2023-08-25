Онищенко предсказал эпидемию гриппа в ближайшие недели Онищенко предсказал эпидемию гриппа в начале сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале сентября Россию ждет резкий подъем заболеваемости гриппом, рассказал на пресс-конференции бывший глава Роспотребнадзора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, это нормальный процесс, так происходит каждый сезон.

1 сентября школьники сядут за парты, приехав с разных концов нашей страны, и начнут друг друга заражать. В нашей стране около 54 тысячи школ. Ровно через семь дней начнется подъем заболеваемости. Школьники заражают родителей, те идут на работу, эпидемический процесс продолжается, — заявил он.

По словам, Онищенко прививаться от гриппа надо уже сейчас. По его словам, вакцины от гриппа в стране сейчас мало — всего 60 миллионов доз, часть из которых будет использована в ходе государственной прививочной кампании для вакцинации социальных групп риска.

К сезонному осеннему росту заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо подготовиться заранее, рассказали ранее в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В ведомстве напомнили, что лучшими способами защитить себя от инфекции являются вакцинация и витамины, а в России сезонный всплеск заболеваемости гриппом, как правило, начинается в ноябре. Заболевание очень заразно, протекает в тяжелой форме и может вызывать такие осложнения, как острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит) и ряд других.