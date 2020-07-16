Онищенко подверг критике задержание акушеров-гинекологов

https://static.news.ru/photo/27b4a4e0-c76d-11ea-abe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал уголовное дело врачей-гинекологов, задержанных по статье «Торговля людьми». По его словам, указанная статья не подходит под действия медиков.

Странно, ведь это разрешено. На этот счёт нет никакого закона, но это не торговля людьми. Я нанимаю женщину, она мне оказывает услугу, а затем я с ней рассчитываюсь, — подчеркнул Онищенко в беседе с Газетой.ru.

Врач также пояснил, каким образом должно быть оформлено суррогатное материнство в России.

Тут два правильных варианта. Я приезжаю в Россию и оформляю гражданство — хотя у нас нет быстрой процедуры, — затем пользуюсь услугой суррогатной матери, забираю ребёнка и оформляю на себя и уезжаю на родину. Или наоборот, я нанимаю женщину, она приезжает ко мне, рожает и потом уезжает, — рассказал Онищенко.

Он уточнил, что если в стране с женщиной «поступили адекватно», то в этом случае нельзя говорить о торговле людьми. Сложившаяся ситуация требует срочного правового регулирования, подытожил Геннадий Онищенко.

Так, СК просит заключить под стражу В. А. Чернышова, Т. В. Ашиткова., Ю. Ю. Иванову и Л. Р. Панаиоти. Ранее всем четверым было предъявлено обвинение в торговле людьми, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы (ст. 127.1 УК РФ).

23 июня в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать ещё четырёх акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.