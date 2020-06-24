Онищенко назвал самым безопасным местом в мире центральную трибуну парада

https://static.news.ru/photo/a3329dee-b5ec-11ea-be51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил уровень безопасности на параде Победы в Москве с учётом угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, центральная трибуна на Красной площади — самое безопасное место в России и в мире.

На указанной Онищенко трибуне за процессией наблюдают президент России Владимир Путин и лидеры других государств, приглашённые на торжественное мероприятие.

Как отметил экс главный санитарный врач страны, все ветераны выдержали карантин. О присутствующих на первой трибуне Онищенко также сказал, что каждый из них проверен.

Ребята все были в изоляции. Самое безопасное место в России и на планете — это здесь, — приводит слова Онищенко ТАСС.

На центральной трибуне в качестве гостей присутствуют: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Парад открыла знаменная группа батальона почётного караула Преображенского полка — она вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

Далее символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчётами.

Как ранее передавал NEWS.ru, во время парада Владимир Путин заявил, что будущее мира было бы невозможно представить, если бы на его защиту в середине прошлого века не встала Красная армия.