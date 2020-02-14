https://static.news.ru/photo/ccacfb24-4f1c-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко расценил как «перебор» идею о введении запрета на пересылку товаров из Китая, в том числе из интернет-магазинов. По его мнению, это может негативно отразиться на экономике России.

Не надо дурить. Надо носить маски и мыть руки, и ничего не будет. Перебор не нужен, — цитирует парламентария радио Sputnik.

Онищенко пояснил, что пересылка непродовольственных товаров из КНР опасности не представляет. Что касается продуктов питания, то «здесь надо смотреть дифференцировано». По словам депутата, этот вопрос должен решаться специалистами.

Как писал NEWS.ru, предложение о запрете посылок из Китая в связи со вспышкой коронавируса высказал депутат Виталий Милонов. Он полагает, что почта может стать разносчиком заболевания.