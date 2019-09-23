https://static.news.ru/photo/11b4fd10-ddf9-11e9-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил за доработку проектов федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Инициатива принадлежит сопредседателю центрального штаба ОНФ Елене Шмелёвой. Она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой прекратить общественное обсуждение документов, размещённых на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. По её мнению, проекты следует передать в Минпросвещения для корректировки и согласования с учёными.

Шмелёва считает, что сейчас документы не отражают ориентированности на междисциплинарное обучение, использование сквозных технологий, приоритеты научно-технологического развития России.

Кроме того, они содержат избыточные требования к реализации общеобразовательных программ, которым большинство школ страны не соответствуют, делают невозможным учёт индивидуальных особенностей учащихся, а также жёстко закрепляют обязательный для изучения материал, который излишне детализирован, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что новыми образовательными стандартами заинтересовались в РПЦ. В частности, разделами, посвящёнными духовно-нравственной и религиозной культуре. В Синодальном отделе заявили, что при разработке проектов не учитывались предложения ни одной из конфессий.