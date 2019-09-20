https://static.news.ru/photo/5a1c4f28-db78-11e9-a985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Русской православной церкви озаботились новыми Федеральными государственными стандартами образования, которые были разработаны без участия представителей религиозного института.

Речь идёт о разделах духовно-нравственной и религиозной культуры новых стандартов образования, опубликованных Министерством просвещения.

С заявлением по этому поводу выступил Синодальный отдел РПЦ. Отмечается, что в разработке проектов не были учтены предложения не только православной церкви, но и других конфессий.

Проект стандарта для начальной школы исключает преподавание Основ православной культуры, также исключается и преподавание других религиозных культур народов РФ по выбору родителей школьников. Синодальный отдел отмечает, что это ведёт фактически к ликвидации успешной практики преподавания религиозных культур в российской школе, — передаёт ТАСС сообщение Синодального отдела РПЦ.

Ранее News.ru писал, что в православной церкви объяснили причину своей публичной критики возможного исключения из школьной программы преподавания основ разных религий. Причина — в отсутствии взаимопонимания с Минпросвещения РФ по данному вопросу.