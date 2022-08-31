«Он подарил нам 30 лет мира»: Муратов о Горбачеве Главред «Новой газеты» Муратов: Горбачев подарил нам 30 лет мира

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Борис Горбачев

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подарил стране 30 лет мира и жизни без угрозы ядерной войны, рассказал главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. По его словам, политик без жертв «попрощался с коммунизмом» и ставил права человека выше государства. Кроме того, Горбачев не считал возможным силой решать вопросы мирового устройства, пишет Муратов на сайте «Новой газеты».

Он верил в выбор народов. Он отпустил политзаключенных. Остановил войну в Афганистане и гонку ядерных вооружений. <...> Он любил женщину больше своей работы. Я думаю, он просто не смог бы обнимать ее, если б его руки были в крови. <...> Он сделал и стране, и миру невероятный подарок — он подарил нам тридцать лет мира. Без угрозы глобальной и ядерной войны. Кто еще способен на такое? — задается вопросом журналист.

Муратов также напомнил, как Горбачев реагировал на упреки в том, что он «отдал» Германию, Чехию, Польшу. Политик однажды возразил, что отдал их как раз немцам, чехам и полякам, и выразил недоумение: «А кому надо было?».

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Фото: Carsten Rehder/dpa Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо) Фото: Carsten Rehder/dpa Михаил Горбачев и Владимир Путин (слева направо) Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо) Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо) Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене Фото: Sven Simon/SvenSimon Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе Фото: Sven Simon/SvenSimon Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/ Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/ Фото: Martin Athenstädt/dpa Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия Фото: Martin Athenstädt/dpa Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия Фото: DPA Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева) Фото: DPA Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева) Фото: Thomas Uhlemann/ZB Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева Фото: Thomas Uhlemann/ZB Жители Восточного Берлина приветствуют президента СССР Михаила Горбачева Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency Михаил Горбаче в Маргарет Тэтчер в Брайз Нортон Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Первый президент СССР Михаил Горбачев Фото: Neubauer Pavel/CTK Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу Фото: Neubauer Pavel/CTK Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе Фото: Alex Garcia/ZUMAPRESS.com Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена Фото: Alex Garcia/ZUMAPRESS.com Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев (слева) и актер Шон Пенн в центре им. Фредерика фон Штойбена

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил NEWS.ru, что Горбачев не собирался специально разваливать страну. По его словам, «так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин». Политик добавил, что Горбачеву «попались не те люди».