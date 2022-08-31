Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подарил стране 30 лет мира и жизни без угрозы ядерной войны, рассказал главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. По его словам, политик без жертв «попрощался с коммунизмом» и ставил права человека выше государства. Кроме того, Горбачев не считал возможным силой решать вопросы мирового устройства, пишет Муратов на сайте «Новой газеты».
Он верил в выбор народов. Он отпустил политзаключенных. Остановил войну в Афганистане и гонку ядерных вооружений. <...> Он любил женщину больше своей работы. Я думаю, он просто не смог бы обнимать ее, если б его руки были в крови. <...> Он сделал и стране, и миру невероятный подарок — он подарил нам тридцать лет мира. Без угрозы глобальной и ядерной войны. Кто еще способен на такое? — задается вопросом журналист.
Муратов также напомнил, как Горбачев реагировал на упреки в том, что он «отдал» Германию, Чехию, Польшу. Политик однажды возразил, что отдал их как раз немцам, чехам и полякам, и выразил недоумение: «А кому надо было?».
Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.
Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos
Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган (слева направо)
Фото: Pete Souza/Consolidated News Photos
Президент США Барак Обама встречается с президентом Михаилом Горбачевым, бывшим лидером Советского Союза, в Гостином дворе, Россия
Фото: Wolfgang Maria Weber via www.ima/www.imago-images.de
Президент СССР Михаил Горбачев, Тео Вайгель в Мюнхене
Фото: Sven Simon/SvenSimon
Гельмут Коль (слева) и Михаил Горбачев (справа) во время подписания германо-советского мирного договора в Аденауэрхаусе
Фото: TADEUSZ ZAGOZDZINSKI/Polska Agencja Prasowa
Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский (справа) целует на прощание генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева (слева) в аэропорту Океце в Варшаве
Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/
Фото: Martin Athenstädt/dpa
Михаил Горбачев с супругой Раисой (слева) и президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (справа). Михаил Горбачев (в центре) протягивает руку молодым людям во время официальной церемонии приема в парке виллы Хаммершмидт в Бонне, Германия
Фото: DPA
Гельмут Коль (справа), Михаил Горбачев (в центре) и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (слева)
Фото: Neubauer Pavel/CTK
Визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с супругой Раисой в Прагу
Фото: Лизунов Ю., Чумичев А./ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Кубы Фидель Кастро Рус (справа) во время встречи в Кремле
Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos
Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев в гольф-каре
Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
Президент СССР держит орлана на вручении премии Point Alpha за заслуги перед единством Германии и Европы в Гейзе
Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил NEWS.ru, что Горбачев не собирался специально разваливать страну. По его словам, «так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин». Политик добавил, что Горбачеву «попались не те люди».