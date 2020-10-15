Он не боится COVID: в Устюге не стали отменять день рождения Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/2fcdc05a-0e29-11eb-b749-fa163e074e61_660.jpg Дед Мороз Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

День рождения Деда Мороза, который традиционно празднуется 18 ноября в Великом Устюге, не отменяли из-за коронавируса, заявил NEWS.ru гендиректор Дома Деда Мороза Олег Васильев.

День рождения Дедушки Мороза на данный момент готовится. Но более подробная информация в связи с коронавирусом будет позже. Как и вся страна, мы будем исходить из ситуации с числом заболевших. Дедушка Мороз здоров, бодр. Несмотря на то что он 65+ — не боится коронавируса. Мы ждём гостей, пока отмен нет. Но вопрос всё ещё обсуждается в правительстве Вологодской области, — сказал Васильев.

18 ноября традиционно даётся старт путешествию Деда Мороза по городам России. Этот вопрос также прорабатывается, но отмен нет.

Конечной точкой турне Мороза становится новогодняя столица РФ — в этом году это Калуга.

В отделе культурно-массовой и досуговой деятельности управы города заявили NEWS.ru, что подготовка к празднованию не отменялась и она продолжается, однако организаторы, как и вся страна, следят за эпидемиологической обстановкой и решениями федеральных властей.

Ранее NEWS.ru писал, что за последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом ускорился с 41 до 52 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.