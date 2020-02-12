https://static.news.ru/photo/f8681b60-4e34-11ea-8ced-fa163e074e61_660.jpg Ева Эльфи Фото: theevaelfie/instagram.com

Жительница Омска переехала в Москву, стала порноактрисой под псевдонимом Ева Эльфи (Eva Elfie) и вышла в Лас-Вегасе замуж за любимого человека. Найти денежную работу ей помогла непростая ситуация на рынке труда.

Ева оказалась в столице в августе 2018 года вместе со своим парнем Адамом. Он пошёл учиться на юриста, она сменила несколько офисных работ, прежде чем получила предложение поучаствовать в эротической фотосъёмке, сообщает The Village.

Там же ей за дополнительную плату предложили сняться во «взрослом» видео. Она захотела сделать это вместе со своим парнем. Съёмки проходили в Чехии, там и появился её сегодняшний псевдоним Eva Elfie.

По возвращении в Москву молодые люди захотели самостоятельно записывать непристойные ролики и выкладывать их на популярные порносайты. Первое видео стало хитом Pornhub, вошло в тройку самых популярных в 2019 году и набрало 53 млн просмотров. Гонорары помогли молодым людям сыграть свадьбу в Лас-Вегасе.

Я, как любая девочка, типа, конечно, мечтала о свадьбе, но нам не хотелось столовку собирать, родственников 100 тысяч человек. Зачем всё это? У нас было романтично и с энтузиазмом. Не знаю, как в сказке? — отметила Ева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известная американская порноактриса Райли Рид (Riley Reid) рассказала подписчикам своего YouTube-канала об изнанке профессии. Девушка пожаловалась на одиночество и отсутствие взаимопонимания со стороны родственников. Она призналась, что чувствует себя грустно и одиноко. Актриса два года встречалась с парнем, однако он не смог смириться с выбором её профессии. Мужчина также говорил, что иногда ему неприятно целовать актрису.