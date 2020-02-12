Жительница Омска переехала в Москву, стала порноактрисой под псевдонимом Ева Эльфи (Eva Elfie) и вышла в Лас-Вегасе замуж за любимого человека. Найти денежную работу ей помогла непростая ситуация на рынке труда.
Ева оказалась в столице в августе 2018 года вместе со своим парнем Адамом. Он пошёл учиться на юриста, она сменила несколько офисных работ, прежде чем получила предложение поучаствовать в эротической фотосъёмке,
Там же ей за дополнительную плату предложили сняться во «взрослом» видео. Она захотела сделать это вместе со своим парнем. Съёмки проходили в Чехии, там и появился её сегодняшний псевдоним Eva Elfie.
По возвращении в Москву молодые люди захотели самостоятельно записывать непристойные ролики и выкладывать их на популярные порносайты. Первое видео стало хитом Pornhub, вошло в тройку самых популярных в 2019 году и набрало 53 млн просмотров. Гонорары помогли молодым людям сыграть свадьбу в Лас-Вегасе.
Я, как любая девочка, типа, конечно, мечтала о свадьбе, но нам не хотелось столовку собирать, родственников 100 тысяч человек. Зачем всё это? У нас было романтично и с энтузиазмом. Не знаю, как в сказке? — отметила Ева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известная американская порноактриса Райли Рид (Riley Reid) рассказала подписчикам своего YouTube-канала об изнанке профессии. Девушка пожаловалась на одиночество и отсутствие взаимопонимания со стороны родственников. Она призналась, что чувствует себя грустно и одиноко. Актриса два года встречалась с парнем, однако он не смог смириться с выбором её профессии. Мужчина также говорил, что иногда ему неприятно целовать актрису.
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