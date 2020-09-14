Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ

https://static.news.ru/photo/bc21e454-f73c-11ea-aaec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение почасовой ставки минимального размера оплаты труда (МРОТ) имеет право на существование, но её актуальность будет зависеть от размера. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Если почасовая ставка будет установлена выше, чем почасовая ставка при действующем МРОТ (при делении МРОТ на количество отработанных часов при полном рабочем дне), то в данном случае это однозначно будет считаться улучшением условий труда работников, которые работают на полставки или неполный рабочий день, — пояснил Порочкин.

Как подчеркнул омбудсмен, который также является членом генсовета Партии Роста, если почасовая ставка останется на нынешнем уровне, то никакого смысла в ней не будет.

При увеличении минимального размера часовой ставки оплаты труда работодатели всё равно будут иметь возможность платить людям меньше, оформив сотрудника через договор ГПХ (гражданско-правового характера. — NEWS.ru), а это значит, что часть сотрудников уйдут за штат и не смогут получать остальные гарантии, — уверен Порочкин.

Поводом для комментария стал проект генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзными организациями на 2021–2023 годы. При этом сообщалось, что в России собираются обсудить введение на законодательном уровне понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

В случае, если вычислять почасовую оплату будут исходя из месячного МРОТ, то её сумма окажется менее 100 рублей. Если же установить минимум хотя бы на уровне 200 рублей в час, будут дискриминируемы работающие за месячный МРОТ, подчеркнула заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Елена Косаковская. Также неясно, останутся ли при введении почасового МРОТ доплаты за работу в ночное время и другие тяжёлые условия труда.