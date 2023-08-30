Олимпийская чемпионка назвала отвратительной выходку фигуристки Горбачевой Фигуристка Бестемьянова: Горбачева совершила отвратительный поступок

Фигуристка Алина Горбачева, которую 29 августа искали по всей Москве, совершила ужасный поступок, однако это никак не скажется на ее карьере, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. По ее словам, теперь все знают о существовании спортсменки, так как она всполошила весь город. Бестемьянова считает, что фигуристка могла бы сообщить родителям о своем местонахождении.

Я считаю, это ужасный поступок. Она всполошила всех, все были в ужасе! То, что она вытворила, это просто отвратительно. Она что не видела, что с утра взорвался весь интернет и что все нервничают из-за нее? А нашлась она только вечером. Не могла сообщить, что с ней все в порядке? На ней это никак не скажется, потому что были люди, которые не знали, кто такая Алина Горбачева, а теперь все знают о ней. Она о себе заявила, — сказала Бестемьянова.

Горбачева пропала без вести 28 августа. Позже стало известно, что на Покровской набережной нашлись носки, предположительно, принадлежащие спортсменке. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером.

Telegram-канал Baza позже сообщил, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме. Об этом девушка рассказала на допросе у следователя. После тренировки на ледовой арене девушка отправилась гулять в парк, затем она решила переночевать в подъезде одного из жилых домов, а утром отправилась гулять по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе.

Утром 30 августа Горбачева попросила прощения за свое исчезновение. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка сообщила, что ее поступок никак не связан с фигурным катанием.