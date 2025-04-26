Оказывается, надо без яйца! Идеальное пельменное тесто — тонкое и не рвется

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Оказывается, надо без яйца! Идеальное пельменное тесто — тонкое, эластичное и никогда не рвётся. Открываем секрет теста, которое не уступает бабушкиному, — без яиц, но с потрясающей текстурой. Подходит для варки, заморозки и даже для мантов!

Ингредиенты

500 г муки (высший сорт + немного на подпыл)

250 мл ледяной воды

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. соли (без горки)

Секретный способ замеса

1. В глубокой миске смешайте муку с солью.

2. Постепенно вливайте ледяную воду (именно холодную — это ключ к эластичности), одновременно работая вилкой.

3. Добавьте масло, вымешивайте 10 минут (да, не 5 и не 3) до состояния «губки» — тесто должно пружинить при надавливании.

4. Заверните в пищевую плёнку, оставьте отдыхать 30 минут при комнатной температуре.

Пельмени с таким тестом не развариваются даже при повторной варке, а края прекрасно склеиваются без воды.

Совет! Для цветного теста добавьте в воду 1 ч. л. свекольного/шпинатного сока. Получится красиво и без яиц!

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