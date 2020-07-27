В «Что? Где? Когда?» потребовали оградить детей от знатока Скипского

https://static.news.ru/photo/3f74591c-d015-11ea-959c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Скипский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского. Это связано с публичными обвинениями со стороны нескольких девушек, которые заявили о домогательствах с его стороны.

Сейчас Скипский активно работает с юными игроками, так как является членом комиссии МАК по работе с детьми и молодёжью, а также главой оргкомитета школьного чемпионата России по этому виду интеллектуальной игры.

Письмо подписали представители Владивостокского, Лондонского, Нью-Йоркского, Бернского и Вильнюсского клубов, а также еще 50 игроков и команд, передаёт «Подъём!». Они потребовали от руководства МАК провести «прозрачное расследование обвинений» в домогательствах к несовершеннолетним.

Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве, — сказано в тексте письма.

Президент ассоциации Андрей Козлов не стал комментировать текст послания.

Ранее, как писал NEWS.ru, о домогательствах со стороны Скипского рассказали несколько его бывших учениц. По словам девушек, во время работы в одной из школ Санкт-Петербурга тот трогал их за интимные места. Сам он после откровений учениц не стал комментировать обвинения, а в «Что? Где? Когда?» заподозрили девушек в попытке попиариться на известном имени.