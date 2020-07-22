В «Что? Где? Когда?» прокомментировали обвинения знатока в домогательствах

https://static.news.ru/photo/dc4d5d78-cc1f-11ea-8d84-fa163e074e61_660.jpg Ровшан Аскеров Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Один из знатоков клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил, что не верит женщине, которая обвинила Михаила Скипского в домогательствах.

Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счёт Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель «Хрустальной совы», медийный. Что не попиариться-то, — сказал Аскеров в интервью радиостанции «Москва FM».

Он также подчеркнул, что несколько лет играл со Скипским в одной команде и общался с ним вне клуба. По словам Аскерова, Скипский «замечательный» человек.

Ранее журналистка The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах. Она заявила, что на тот период была несовершеннолетней. Аренина рассказала в Twitter, что Скипский работал учителем географии в её школе и она ходила к нему на тренировки по ЧГК. По её словам, он часто непристойно шутил об ученицах, писал NEWS.ru.