Офтальмолог назвала неочевидную причину болей в глазах Офтальмолог Фадейкина назвала вирус герпеса одной из причин боли в глазах

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Боль в глазу может быть вызвана различными причинами и свидетельствовать о воспалительном процессе, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-офтальмохирург Татьяна Фадейкина. Она указала, что иногда болевые ощущения связаны с инфекциями, которые вызываются возбудителями, проникающими извне либо изнутри организма, в частности, вирусом герпеса.

Как рассказала специалист, к инфекционным причинам болей в глазах относятся, например конъюнктивит, кератит или увеит, проявляющиеся в виде покраснения, припухлости, слезотечения, зуда, ощущения песка в глазах и сложности с фокусировкой. Иногда боль в глазах может говорить о вирусе герпеса, который затронул тройничный нерв и вызвал сильное воспаление.

Среди других причин возникновения болевых ощущений офтальмолог назвала мышечную боль, которая проявляется при движении глазного яблока или, например, при фотовспышке. Как пояснила медик, это говорит о переутомлении из-за долгой работы за компьютером или другой деятельности, требующей продолжительной концентрации. В этом случае обычно боль проходит, при сокращении времени работы за монитором, изменении освещения, а также при выполнении профилактической гимнастики для глаз.

Острые болевые приступы, сопровождающиеся высоким глазным давлением, могут также свидетельствовать о наличии глаукомы. Как правило, заболевание выражается в ощущении затуманенности зрения, головокружениях, уплотнении глазного яблока и сильной боли при легком нажатии на него. В этом случаях эксперт рекомендует срочно обратиться к специалистам.

По словам Фадейкиной, сбои в работе сосудов глаза проявляются в виде боли ноющего характера, нередко они обусловлены ишемической болезнью, когда происходит нарушение кровоснабжения тканей. Выявить патологию помогут офтальмолог и кардиолог.

Кроме того, боль в глазах могут вызвать механические травмы, например, попадание внутрь инородного тела, ушибы, химические ожоги и другие негативные воздействия извне, добавила специалист. Подобные травмы могут привести к серьезным нарушениям функций глаза, поэтому в таких случаях требуется квалифицированная помощь врача.

Ранее офтальмолог Анастасия Игнатчик рассказала, что сосуды глаза чаще всего лопаются из-за резкого скачка артериального давления. Врач добавила, что подобное состояние проходит самостоятельно в течение недели.