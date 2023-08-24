Офтальмолог рассказала, от чего могут полопаться сосуды глаза Офтальмолог Игнатчик: сосуды лопаются в глазах из-за скачка давления и нагрузок

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Сосуды глаза чаще всего лопаются из-за резкого скачка артериального давления, в том числе на фоне чрезмерных физических нагрузок, рассказала NEWS.ru офтальмолог Анастасия Игнатчик. Врач добавила, что подобное состояние доброкачественное и проходит самостоятельно в течение семи дней.

Самые распространенные причины — травмы, удары, активные физические нагрузки, особенно с подъемом очень тяжелых снарядов с усилиями, натуживанием. Сосуды могут полопаться из-за скачка артериального давления, в том числе во время и после физнагрузок. Сосуды не выдерживают и лопаются, например, из-за атерослеротических изменений — повышенного холестерина, не выдерживая нагрузки, — отметила медик.

По ее словам, зрение в таких ситуациях не ухудшается и не грозит отдаленными последствиями, однако лучше проконсультироваться с офтальмологом в первый раз, а при рецидиве — с терапевтом.

Как правило, первичная консультация проходит у окулиста, при рецидиве у терапевта, чтобы исключить заболевания крови, гипертонию. Сосуды могут полопаться, если человек принимает кроверазжижающие препараты. Иногда, после нагрузок, человек ложиться спать со здоровым глазом, а утром он залит кровью, но это доброкачественное состояние, — подытожила Игнатчик.

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