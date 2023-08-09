Малышева рассказала, чем опасен сон в линзах Малышева рассказала, что сон в линзах может привести к язве роговицы

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Сон в линзах приводит к язве роговицы, которая заканчивается помутнением, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что при длительном ношении линз, в частности во сне, под них могут попадать соринки и травмировать роговицу, вызывая воспаление.

Язва роговицы может завершится помутнением роговицы. <...> Она сразу ограничивает зрение, если она находится в центральном поле, — сказала Малышева.

Она добавила, что самостоятельно выявить это заболевание можно по боли и рези в глазу, слезоточивости, а также сильному покраснению.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что чем раньше пациент придет ко врачу, тем выше шансы сохранить хорошее зрение. По его словам, на начальном этапе можно обойтись курсом антибиотиков, однако при запущенном состоянии не ослепнуть поможет только операция.

Ранее диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что сохранить зрение здоровым и защитить его от возрастных изменений помогут листовые овощи, рыба и яйца. Она добавила, что улучшат зрение морковь и черника. Они содержат витамин А, который влияет на здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте.