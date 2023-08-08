Названы продукты, которые помогут сохранить зрение Диетолог Разаренова: сохранить зрение помогут листовые овощи, рыба и яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сохранить зрение здоровым и защитить его от возрастных изменений помогут листовые овощи, рыба и яйца, рассказала «Радио 1» диетолог и нутрициолог Александра Разаренова. Также, по ее словам, улучшат зрение морковь и черника. Они содержат витамин А, который влияет на здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте.

Шпинат, капуста и брокколи, содержат лутеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку глаз. Лосось, сардины и тунец, содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить зрение и защитить от возрастных изменений. Яйца содержат лутеин и зеаксантин, а также витамин Е, который помогает защитить глаза от действия свободных радикалов, — пояснила диетолог.

Кроме того, защитит глаза от повреждений употребление апельсинов, манго, клюквы и ежевики, содержащих витамин С. А уберечь глаза от возрастных изменений помогут благодаря наличию цинка миндаль, кедровые орехи и семена подсолнечника, добавила Разаренова.

Врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе ранее рассказала, что курение, наличие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или гипертонической болезни могут стать причиной ухудшения зрения. Она добавила, что риску также подвержены люди с генетической предрасположенностью к определенным заболеваниям. Эксперт порекомендовала людям старше 40 лет быть внимательнее к состоянию здоровья глаз.