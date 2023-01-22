Названы категории людей с повышенным риском проблем со зрением Офтальмолог Дгебуадзе: курение и сахарный диабет могут стать причиной ухудшения зрения

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Врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе рассказала «Известиям», что курение, наличие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или гипертонической болезни могут стать причиной ухудшения зрения. Она добавила, что риску также подвержены люди с генетической предрасположенностью к определенным заболеваниям. Эксперт порекомендовала людям старше 40 лет быть внимательнее к состоянию здоровья глаз.

Причиной проблем с глазами может стать наличие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или гипертонической болезни. Также повышают риск глазных болезней курение и высокий уровень холестерина, — сказала Дгебуадзе.

Специалист призвала обратиться к врачу как можно скорее, если наблюдаются следующие симптомы: резкое снижение зрения на один глаз, ощущение инородного тела в глазах, покраснения, выделения из глаз. Еще одной причиной для беспокойства могут стать новообразования на глазном яблоке.

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