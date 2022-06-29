Офисным работникам посоветовали идеально подходящую обувь в жару Заслуженный врач Кабычкин рассказал, какую обувь стоит носить офисным работникам в жару

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Для работы в офисе в жаркую погоду идеально подойдет открытая обувь на пробковой основе, хорошо вентилируемая или матерчатая обувь, заявил NEWS.ru заслуженный врач России Андрей Кабычкин. По его словам, в босоножках человеку будет комфортнее переносить теплую погоду, но обязательно нужно поддевать хлопчатобумажные носки.

Подошва должна быть либо пробковая, либо кожаная. Каблук обуви должен быть не менее 4 см в высоту, — отметил Кабычкин.

По мнению врача, в открытой обуви, будь то шлепанцы или босоножки, можно ходить по городу, но обязательно с соблюдением санитарно-гигиенических правил. При ношении такой обуви обязательно должны быть хлопчатобумажные носки.

Микротравмы кожи никто не отменял. Вероятность инфицирования достаточно высока, поэтому просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком, — добавил Кабычкин.

Ранее ортопед Алексей Павлов дал советы, как сохранить здоровье при работе в офисе. По его словам, чтобы нивелировать негативные последствия для здоровья от сидячей работы в офисе, россиянам следует отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы стопы полностью касались пола, а бедра находились немного выше коленей. Он подчеркнул, что неправильная поза может стать причиной напряжения и болей в спине, бедрах и пояснице.