Россиянам дали советы, как сохранить здоровье при работе в офисе Ортопед Павлов посоветовал офисным работникам отрегулировать высоту стула

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Работа в офисе

Чтобы нивелировать негативные последствия для здоровья от сидячей работы в офисе, россиянам следует отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы стопы полностью касались пола, а бедра находились немного выше коленей, заявил ортопед Алексей Павлов. Он подчеркнул, что неправильная поза может стать причиной напряжения и болей в спине, бедрах и пояснице, пишет «Москва 24».

Сидеть в правильной позе легче на стуле с ортопедической спинкой, которая снизит напряжение мышц. Но если стул обычный, можно купить специальную подушку или валик для поясничного отдела, — посоветовал Павлов.

По его словам, офисным работникам стоит организовать свое рабочее место таким образом, чтобы они могли брать необходимые им предметы не меняя позы. Офтальмолог Ольга Напылова в свою очередь напомнила, что монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки. Она также порекомендовала не работать за компьютером в темноте, так как в таком случае возрастает нагрузка на глаза.

Ранее стилист Яна Гракова рассказала, что в жаркий сезон в офис лучше надевать одежду пастельных и светлых тонов, а из тканей отдавать предпочтение хлопку и льну. Она также рассказала о «холодной шерсти», которая «хорошо себя ведет в жару».