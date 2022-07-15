«Одноклассники» запустили второй сезон проекта об ивановской промышленности

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В «Одноклассниках» стартовал второй сезон проекта «Фабрики и люди», посвященного истории текстильных производств Ивановской области, сообщает пресс-служба соцсети. В прошлом году благодаря проекту пользователи узнали о 15 фабричных комплексах.

Второй сезон познакомит аудиторию с фабриками и архитектурой, с яркими личностями их основателей и историями успеха, с жизнью и работой текстильщиков. В официальной группе «Фабрики и люди» в ОК появятся оригинальные авторские тексты и уникальные фотографии проекта.

Также стоит обратить внимание на подкаст «Фабрики и люди», в нем о прошлом и будущем текстильной отрасли Ивановской области расскажут представители индустрии. Материалы будут выходить с июля по октябрь 2022 года на страницах проекта в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Одноклассников»

Реализацию второго сезона проекта «Фабрики и люди» поддержало правительство Ивановской области и Институт развития интернета.

В июне сообщалось, что российские производители нарастят выпуск тканей и пряжи на фоне санкций более чем на треть к 2023 году. Выпуск трикотажного полотна может увеличиться более чем на 40%. По данным Минпромторга, в Ивановской области запланирован запуск двух новых фабрик по производству трикотажа, это «Унтекс Родники» и «Суртекс Родники». Кроме этого будет произведено расширение трёх предприятий — «Миртекс», «Райтекс» и «Протекс».