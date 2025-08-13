Один куст — 50 цветков: многолетник для посадки в августе — без хлопот

Лилейник — неприхотливый многолетник, который станет украшением любого сада! Это растение ценится за устойчивость к засухе и морозам (до -40 °C) и продолжительное цветение (до 2 месяцев) — один куст дает по 50 цветков.

Его цветки, напоминающие лилии, бывают всех оттенков — от нежно-желтого до темно-бордового. Для посадки в августе или сентябре выберите солнечное место с рыхлой почвой, выкопайте яму 30×30 см, добавьте перегной и 50 г комплексного удобрения.

Деленку с 3-4 почками заглубите на 2-3 см, полейте и замульчируйте. Лилейник не боится вредителей, быстро разрастается сам без хлопот для дачников.

