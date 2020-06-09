Один из фигурантов «дела Голунова» солгал при даче показаний

https://static.news.ru/photo/ca34c3f8-aa17-11ea-80c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл /АГН «Москва»

Экс-полицейский Акбар Сергалиев, проходящий обвиняемым по «делу Голунова», солгал или утаил информацию во время дачи показаний. Об этом говорят результаты проведённой экспертизы, сообщил журналистам информированный источник.

Специалисты пришли к этому выводу, исходя из проведённого с помощью полиграфа анализа мимики и жестов Сергалиева, обвиняемого в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову. Адвокаты бывшего полицейского пока никак не прокомментировали указанные сведения.

Другой фигурант уголовного дела, Денис Коновалов, также прошёл проверку на полиграфе. Выяснилось, что он в своих показаниях не врёт. Эти сведения подтвердила как защита Коновалова, так и сам ознакомленный с результатами экспертизы Голунов, сообщает «Интерфакс». В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

Как ранее передавал NEWS.ru, Басманный суд продлил арест бывшим полицейским УВД по ЗАО Москвы Игорю Ляховцу, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Все четверо обвиняются в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также в фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). 30 января суд арестовал их.